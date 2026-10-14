Luka Mancini: Vzorci so matrica sveta, način, kako vesolje poraja oblike (Suzy)

EZOTERIKA

Magister oblikovanja vidnih sporočil, predavatelj in neodvisni raziskovalec, avtor podkasta Vesolje v očesu, že od najstniških let raziskuje skrivnostne pojave, naravne zakone, principe delovanja in moč različnih oblik v naravi, družbi in človeku.

Njegova strast je učinkovito podajanje spregledanih ali zamolčanih informacij. Prizadeva si za povezovanje znanosti in duhovnosti ter opozarja na odkritja, ki prebijajo trenutno uveljavljene znanstvene paradigme, kar izhaja iz zavedanja, da se najbolj zanimive stvari v znanosti vedno dogajajo na njenih mejah. Kako ste začeli raziskovati svet oblik, vzorcev, svete geometrije? Od mladih nog so me zanimali nepojasnjeni pojavi in 'skrivnosti sveta'. Kot oblikovalec sem posebno pozornost gojil do oblik narave. Poglobljeno sem to tematiko spoznaval prek literature, npr. s knjigo Sveta geometrija ...