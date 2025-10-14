Luka Pangos: Bila je ljubezen na prvi pogled (Suzy)

Luka Pangos, pol Štajerec in pol Primorec, nekdanji veslač, model, statist in zmagovalec MasterChefa 2024, si je uresničil veliko željo. S srčno izbranko Sarah sta v svoj ljubljanski dom sprejela mešanko, ki sliši na ime Sora in ju je v Zavetišču za živali Maribor v hipu očarala. »V sekundi naju je prevzela. Takoj sva spoznala, da je posebna psička, mirna, nežna, hvaležna in poslušna,« je Luka povedal o novi družinski članici.

Veliko jima je pomenil podatek, da se dobro razume z drugimi psi in si želi človeške bližine. »Na povodcu lepo hodi, ne vleče, ne preganja mačk, odziva se na ime in je zelo vesela vsakega, ki jo želi pobožati, ali kužka, ki se z njo želi igrati,« doda. Čeprav je bila ob prihodu v zavetišče plašna in negotova, povodec in sprehodi so ji bili popolna neznanka, je s potrpežljivostjo in nežnim pristopom dosegla neverjeten napredek.

Ne kupujte, raje posvojite!

Simpatični kuharski mojster večino časa preživi v Ljubljani, saj z dekletom obnavljata kmetijo v okolici Laškega, kamor se bosta kmalu preselila. Trenutno nima stika s kosmatinci na Obali, s katerimi je odraščal in so ostali z njegovo družino, zato je toliko bolj pogrešal družbo živali. »S Sarah sva si želela imeti čisto svojega psa. Obljubil sem ji, da ga bova imela, če zmagam v MasterChefu. A zmaga je prinesla veliko obveznosti, dela in odsotnosti, zato je preteklo nekaj časa, da sva začutila, da je napočil pravi čas,« pripoveduje.

Posvojitev podpira bolj kot kupovanje pasemskih psov, saj meni, da je veliko bolj pametno in plemenito rešiti dušo brez doma. »Ljudje imajo predsodke, da so takšni psi neprilagodljivi in težavni, jaz pa verjamem, da je takšen kuža še bolj hvaležen za male pozornosti,« je prepričan.

Luka si že dolgo želel, da bi s Sarah imela svojega psa.