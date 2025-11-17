Luka Sešek: Čutim, da se moram opravičiti tistim, ki bodo dobili vtis, da sem oskrunil Avsenikovo glasbo (Suzy)

KARIZMATIČNI PEVEC

Slovenski javnosti se je predstavil z vlogo Eddieja v muzikalu Mamma Mia!, očaral nas je kot radijski moderator, finalist šeste sezone oddaje Slovenija ima talent in zmagovalec šova Znan obraz ima svoj glas. Svoje vokalne sposobnosti je dokazal v skupini Proper, od leta 2021 je pevec v Ansamblu Saša Avsenika. Karizmatični osemindvajsetletnik sporoča, da tam ostaja vse po starem, a hkrati z avtorskimi projekti gradi lastno zgodbo v pop vodah, ki jih je zelo pogrešal. Luko od leta 2021 poznamo kot glavnega pevca ansambla Saše Avsenika. FOTO: osebni arhiv Največja napaka je izšla konec ...