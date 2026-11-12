MAG. BIOLOGIJE IN EKOLOGIJE

Luka Šparl: Glive odstirajo, kako minljivi in soodvisni smo (Suzy)

Gozd skriva veliko več, kot opazimo na prvi pogled. Pod odpadlim listjem, med koreninami dreves in v razpadajočem lesu se razprostira skrivnostni svet gliv, brez katerega življenje v naravi ne bi bilo takšno, kot ga poznamo.

Galerija Gobarjenje v okviru zakonskih omejitev nikakor ne vpliva negativno na prihodnjo rast gob, če ustrezno ravnamo z rastiščem, pojasni.

Mateja Blažič Zemljič, Foto: Dejan Javornik, osebni arhiv

Medtem ko večina med nami ob omembi gob najprej pomisli na gobane (jurčke), lisičke in druge kulinarično zanimive vrste, ekolog in naravovarstvenik Luka Šparl nanje gleda precej širše. Že vrsto let raziskuje njihovo raznolikost in opozarja na nepogrešljivo vlogo, ki jo imajo pri ohranjanju zdravih gozdov in naravnega ravnovesja v njih. Ste član društva Divja, v njem vodite gobarske delavnice, pravkar ste zaključili zadnjo letošnjo. Kako ste se mu pridružili? Najprej sem se udeležil njihovega divjega tabora, kjer me je predsednica izzvala, naj kot strokovnjak s področja mikologije pripravim ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →