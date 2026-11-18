MAG. BIOLOGIJE IN EKOLOGIJE Z NARAVOVARSTVOM

Je dolgoletni član gobarskih društev, strastni raziskovalec in poznavalec gliv, ki vodi tudi delavnice in izobraževanja o ekološkem in naravovarstvenem pomenu gliv.

Z njim smo se podali v svet, ki nas obdaja na vsakem koraku, a o njem še vedno vemo presenetljivo malo. Tokrat povsem praktično – z nasveti o prepoznavi strupenih gob in najboljših načinih za shranjevanje užitnih. Pri nas je nekje 200 strupenih vrst, od tega je 30 smrtno nevarnih. To je razmeroma majhen delež od vseh znanih vrst gob v Sloveniji, kajne? To je res, a drži le, če izhajamo iz predpostavke, da nekdo pozna celoten nabor vrst, katerih uspevanje smo potrdili na območju Slovenije. Trenutno jih je blizu 6000 vrst. Ljubiteljski gobarji praviloma poznajo in nabirajo le nekaj deset vrst ...