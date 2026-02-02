Luka Šulić: Palačinke za vse! (Suzy)

Mariborčan in nekdanji član izjemno uspešnega glasbenega dvojca 2Cellos nepopisno uživa v družinski idili. Luka Šulić, ki ima z ženo Tamaro štiri otroke, se raje kot na turnejah zadržuje v bližini najdražjih. Skrbni očka je spletne prijatelje nedavno navdušil s fotografijo, na kateri z Valom, Hano, Leom in Roso sedi za jedilno mizo, pri tem pa svojim lačnim mladičkom z veliko predanosti in ljubezni maže marmelado na palačinke, ki jih je pred tem spekel sam. Med peko je poskrbel za veliko smeha, saj so otroci z odprtimi usti in velikim navdušenjem opazovali, kako njihov oče večerjo spretno obrača v zraku.

Skrbni oče je nahranil svoje lačne potomce.

»Vedno sem si želel imeti otroke. Kljub veliki slavi, ki sva jo dosegla s Stjepanom Hauserjem, nisem imel nikoli bizarnih ambicij po svetovni prepoznavnosti,« je večkrat poudaril v zadnjih letih. Po rojstvu četrtega otroka leta 2023 je dejal: »Počutim se blagoslovljenega, hvaležnega in polnega življenja. Zdaj smo popolni.«