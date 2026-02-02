  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPRETNI OČKA

Luka Šulić: Palačinke za vse! (Suzy)

Skrbni oče je nahranil svoje lačne potomce.
Leta 2023 je Tamara rodila četrtega otroka.
Leta 2023 je Tamara rodila četrtega otroka.
A. K., foto osebni arhiv/Instagram
 2. 2. 2026 | 17:00
1:12
A+A-

Mariborčan in nekdanji član izjemno uspešnega glasbenega dvojca 2Cellos nepopisno uživa v družinski idili. Luka Šulić, ki ima z ženo Tamaro štiri otroke, se raje kot na turnejah zadržuje v bližini najdražjih. Skrbni očka je spletne prijatelje nedavno navdušil s fotografijo, na kateri z Valom, Hano, Leom in Roso sedi za jedilno mizo, pri tem pa svojim lačnim mladičkom z veliko predanosti in ljubezni maže marmelado na palačinke, ki jih je pred tem spekel sam. Med peko je poskrbel za veliko smeha, saj so otroci z odprtimi usti in velikim navdušenjem opazovali, kako njihov oče večerjo spretno obrača v zraku.

Skrbni oče je nahranil svoje lačne potomce.
Skrbni oče je nahranil svoje lačne potomce.

»Vedno sem si želel imeti otroke. Kljub veliki slavi, ki sva jo dosegla s Stjepanom Hauserjem, nisem imel nikoli bizarnih ambicij po svetovni prepoznavnosti,« je večkrat poudaril v zadnjih letih. Po rojstvu četrtega otroka leta 2023 je dejal: »Počutim se blagoslovljenega, hvaležnega in polnega življenja. Zdaj smo popolni.«

 

Več iz teme

Luka ŠulićpalačinkeSuzy
ZADNJE NOVICE
17:08
Bulvar  |  Domači trači
12. SEZONA

Nocoj začetek Kmetije, pričakovanja gledalcev visoka, kdo bo preživel prve dni

Voditeljica Natalija Bratkovič je priznala, da še sama ne morem verjeti, kaj se dogaja.
2. 2. 2026 | 17:08
17:00
Bulvar  |  Suzy
SPRETNI OČKA

Luka Šulić: Palačinke za vse! (Suzy)

Skrbni oče je nahranil svoje lačne potomce.
2. 2. 2026 | 17:00
17:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
VRNE SE V FAZO DOKAZOVANJA

Ste slišali, kaj se je zgodilo na sojenje za smrt dvoletnika, ki je pri Preboldu v peklenski vročini umiral v avtu?

Sojenje se bo nadaljevalo 2. ali 13. marca.
2. 2. 2026 | 17:00
16:47
Novice  |  Svet
BITCOIN

Najbolj znana digitalna valuta na najnižji ravni v zadnjih devetih mesecih

Tečaj bitcoina je v zadnjih dneh potiskala navzdol rast ameriškega dolarja.
2. 2. 2026 | 16:47
16:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Deskarka na snegu doživela grozno nesrečo, niti v bolnišnici ji niso mogli rešiti življenja

Najprej jo je vleklo po snegu, nato pa je obvisela s sedeža žičnice sredi zraka. Doživela naj bi tudi srčni zastoj.
2. 2. 2026 | 16:45
16:44
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Kam odvržemo tekstil? V zabojnikih za mešane odpadke je prepovedan

Kazni za prekrškarje so visoke.
2. 2. 2026 | 16:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki