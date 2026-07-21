Luke Wilson: izpolnila se mu je največja želja (Suzy)

Štiriinpetdesetletnemu igralcu Luku Wilsonu se je uresničila ena največjih življenjskih želja. Z izbranko Kendall Yates sta se razveselila prvorojenke, z njo so ju prvič skupaj opazili tudi na predstavitvi Wilsonove nove serije The Hawk. Par zasebno življenje uspešno skriva pred javnostjo, Luke pa ni nikoli skrival, da si želi ustvariti družino. »Vsekakor si želim ustvariti družino. Obožujem svojo nečakinjo in nečake. Star sem sedeminštirideset let in čutim, da je čas, da se posvetim očetovstvu,« je dejal pred leti. Pozneje je za revijo People priznal, da ga je vstop v petdeseta spodbudil k razmišljanju o minevanju časa. »Trideseti in štirideseti rojstni dan nista bila nič posebnega, petdeseti me je vendarle prizadel. Zbujam se sredi noči in pozabljam imena ljudi, ki jih poznam. Šele zdaj razumem izraz kriza srednjih let. Zaradi nekaterih stvari me je začela grabiti panika,« je povedal igralec, ki je večkrat priznal, da so trenutki z nečaki v njem le še okrepili željo, da bi nekoč postal oče.

Skupaj sta se pojavila na premieri filma Horizont: Ameriška saga, vendar pred fotografskimi objektivi nista pozirala skupaj.