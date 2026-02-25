Luko Dončića sta spodbujala tudi princ Harry in Meghan (Suzy)

Tekmo vseh zvezd, ki jo vsako leto organizira ameriška košarkarska liga NBA, sta si ogledala tudi princ Harry in Meghan Markle, ki sta dogodek v dvorani Intuit Dome spremljala iz prve vrste. Par je med tekmo sproščeno klepetal, Meghan je s telefonom celo snemala akcijo na igrišču. Vojvodi in vojvodinji so se med navijanjem pridružili številni znani obrazi, med njimi Barack in Michelle Obama, raper 2 Chainz, zvezdnica serije Talenti v belem Ellen Pompeo ter glasbenica Kelly Rowland. Tokratna izvedba glavnega dogodka je vključevala tri ekipe: mednarodno moštvo Team World in ameriški ekipi Stars ter Stripes, ki so se pomerile v treh mini tekmah po sistemu vsak z vsakim. Vsi dvoboji so ponudili dramatične zaključke in bili odigrani na višji ravni tekmovalnosti kot večina tovrstnih spektaklov v zadnjih letih, kar nakazuje, da je liga s spremembo formata v štirih letih morda končno našla način, kako dogodek narediti bolj razburljiv in privlačen tudi za zvezdniško občinstvo.

Eden ključnih igralcev mednarodnega moštva je bil Luka Dončić.