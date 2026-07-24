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NOVA DOBA ODNOSOV

Lunin severni vozel v vodnarju, ko prihodnost pokliče dušo (Suzy)

Šestindvajsetega julija 2026 se zgodi eden najpomembnejših premikov prihodnjih let.
Za odnose bo to ena najpomembnejših lunacij leta.
Za odnose bo to ena najpomembnejših lunacij leta.
Shana Flogie, FOTO: Getty Images
 24. 7. 2026 | 09:00
6:42
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Severno lunino sečišče zapusti ribi in vstopi v vodnarja, kjer bo do 26. marca 2028. Če je os devica–ribi predstavljala potovanje zdravljenja, odpuščanja, zaključevanja karmičnih zgodb in učenja zaupanja življenju, nas nova os lev–vodnar postavlja pred povsem drugačno vprašanje: Kako živeti svojo edinstvenost, ne da bi pri tem izgubili povezanost z drugimi? To je prehod iz sveta srca posamez­nika v svet kolektivnega srca. Od vprašanja, kaj si želimo sami, k razmisleku, kaj lahko ustvarimo skupaj. Vodnar je znamenje prihodnosti, vizionar in revolucionar, ki vidi dlje od trenutnega časa. Lunin ...
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