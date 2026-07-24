Lunin severni vozel v vodnarju, ko prihodnost pokliče dušo (Suzy)

NOVA DOBA ODNOSOV

Šestindvajsetega julija 2026 se zgodi eden najpomembnejših premikov prihodnjih let.

Severno lunino sečišče zapusti ribi in vstopi v vodnarja, kjer bo do 26. marca 2028. Če je os devica–ribi predstavljala potovanje zdravljenja, odpuščanja, zaključevanja karmičnih zgodb in učenja zaupanja življenju, nas nova os lev–vodnar postavlja pred povsem drugačno vprašanje: Kako živeti svojo edinstvenost, ne da bi pri tem izgubili povezanost z drugimi? To je prehod iz sveta srca posamez­nika v svet kolektivnega srca. Od vprašanja, kaj si želimo sami, k razmisleku, kaj lahko ustvarimo skupaj. Vodnar je znamenje prihodnosti, vizionar in revolucionar, ki vidi dlje od trenutnega časa. Lunin ...