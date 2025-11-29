Maček Muri in muca Maca: Kul je, ko ugotoviš, da je to tvoja babi (Suzy)

NECA FALK

V Mestnem muzeju Ljubljana je minuli teden dišalo po nostalgiji. Ne po tisti zaprašeni, ki jo pometamo pod preprogo, temveč po taki, ki ti v hipu prikliče prizor iz otroštva: kaseta v kasetofonu, škrtanje tipke 'play' in znani glas, ki začne: »Ko zapoje zvonček v uri …« Legendarni pevki Neci Falk in skladatelju Jerku Novaku – Kajetan Kovič je umrl leta 2014 – so podelili kar štiri platinaste plošče za album Maček Muri in muca Maca ter dve zlati plošči za Mačji sejem. Obe plošči temeljita na Kovičevih besedilih, Novakovi glasbi in glasu Nece – ob katerih so odraščale generacije ...