FILANTROPINJA IN PISATELJICA

MacKenzie Scott: Dobrodelnost na njen način (Suzy)

Prispevkov v nobenem smislu ne pogojuje in prejemniki lahko sredstva uporabijo tako, kot menijo, da je najbolj potrebno.
Poudarja, da njeno delovanje ni izražanje moči, temveč izkazovanje odgovornosti.

Poudarja, da njeno delovanje ni izražanje moči, temveč izkazovanje odgovornosti.

Izdala je dva romana, za prvega je leta 2006 prejela ameriško nagrado za književnost.

Izdala je dva romana, za prvega je leta 2006 prejela ameriško nagrado za književnost.

Kmalu po ločitvi od Jeffa Bezosa je napovedala, da bo večino premoženja podarila.

Kmalu po ločitvi od Jeffa Bezosa je napovedala, da bo večino premoženja podarila.

Leta 2021 se je poročila z učiteljem kemije Danom Jewettom, par se je dve leti pozneje ločil.

Leta 2021 se je poročila z učiteljem kemije Danom Jewettom, par se je dve leti pozneje ločil.

Poudarja, da njeno delovanje ni izražanje moči, temveč izkazovanje odgovornosti.
Izdala je dva romana, za prvega je leta 2006 prejela ameriško nagrado za književnost.
Kmalu po ločitvi od Jeffa Bezosa je napovedala, da bo večino premoženja podarila.
Leta 2021 se je poročila z učiteljem kemije Danom Jewettom, par se je dve leti pozneje ločil.
31. 12. 2025 | 09:00
 31. 12. 2025 | 09:00
2:14
A+A-

Filantropinja in pisateljica MacKenzie Scott je letos neprofitnim organizacijam podarila rekordnih 6,5 milijarde evrov, kar je veliko več kot prejšnja leta. S tem je njen skupni prispevek od leta 2019 narasel na neverjetnih 22,6 milijarde evrov. V eseju na spletni strani Yield Giving, prek katere nagovarja javnost, je zapisala: »Znesek bo verjetno v medijih izstopal, a vsak dolar je le kamenček v mozaiku skrbi za skupnost.«

Premoženje nekdanje žene Jeffa Bezosa, s katerim sta bila poročena 25 let, je ocenjeno na 28,4 milijarde evrov in večinoma izhaja iz delnic Amazona, ki jih je prejela po ločitvi leta 2019. Mama štirih otrok se medijsko ne izpostavlja in je večkrat poudarila, da je njeno premoženje sredstvo, s katerim lahko pomaga drugim, njena dobrodelnost pa predstavlja enega najhitrejših in največjih prenosov zasebnega bogastva v javno dobro v sodobni zgodovini ter se razlikuje od splošno uveljavljene filantropije: nima javnega urada niti fundacije, za sredstva ni treba vlagati vlog.

Kmalu po ločitvi od Jeffa Bezosa je napovedala, da bo večino premoženja podarila.
Kmalu po ločitvi od Jeffa Bezosa je napovedala, da bo večino premoženja podarila.

Organizacije so o donacijah obveščene prek posrednikov, pogosto brez predhodnega obvestila, in so za mnoge popolno presenečenje. Zneski so v primerjavi z njihovimi letnimi proračuni velikokrat ogromni. Prispevkov v nobenem smislu ne pogojuje in prejemniki lahko sredstva uporabijo tako, kot menijo, da je najbolj potrebno. S tem si je pridobila velik ugled med nevladnimi organizacijami, ki običajno nimajo tako prostih rok pri upravljanju z donacijami.

Velik del njenih letošnjih je bil namenjen izobraževanju. Več kot deset zgodovinsko temnopoltih fakultet in univerz (Historically Black Colleges and Universities) je razkrilo, da so od Scottove prejele skupno 673 milijonov evrov. »Ena izmed stvari, ki jih pri njej res občudujem, je, da je kot stroj za pravičnost,« je povedala Marybeth Gasman z univerze Rutgers in izpostavila pomen podarjenih sredstev v času, ko so prizadevanja za spodbujanje enakosti v izobraževanju pod pritiskom administracije Donalda Trumpa.

Izdala je dva romana, za prvega je leta 2006 prejela ameriško nagrado za književnost.
Izdala je dva romana, za prvega je leta 2006 prejela ameriško nagrado za književnost.
Leta 2021 se je poročila z učiteljem kemije Danom Jewettom, par se je dve leti pozneje ločil.
Leta 2021 se je poročila z učiteljem kemije Danom Jewettom, par se je dve leti pozneje ločil.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
