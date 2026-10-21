Mag. Luka Mancini: Trump je pospeševalec kaosa (Suzy)

EZOTERIKA

Magister oblikovanja vidnih sporočil, predavatelj in neodvisni raziskovalec na fakulteti uči tipografijo in si prizadeva za to, da bi preučevanje vzorcev narave in spoznanja svete geometrije spravili tudi v študijski kurikulum. Meni, da lahko skozi vzorce narave interpretiramo družbeno dogajanje.

»Vsa zgodovina je predvidljiva. Vse se vrača na podobno točko in poteka na enak način. Čas je spiralen, ne krožen. In sprijazniti se bomo morali s tem, da je zahodna civilizacija v zatonu,« pravi in doda, da je Trump zanj pospeševalec kaosa, a hkrati konec, v katerega nas rine, pomeni, da se bo začelo nekaj novega. Se da moč vzorcev in oblike zlorabiti? Recimo s svastiko … Vse se da zlorabiti. Vzorci narave so orodje energijskega vplivanja na subtilni ravni. Seveda jih lahko črni mag uporablja za slabe namene. Že sama magija temelji na tem, da vzameš vzorec in poskusiš prek njega manipulirati ...