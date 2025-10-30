  • Delo d.o.o.
60 LET GLASBENIKA

Magnifico o svoji ženi: »Neverjetna je« (Suzy)

S prvim decembrskim dnem bo Magnifico postal polnopravni član kluba 60-letnikov, ob koncu meseca bo v Stožicah priredil tradicionalni božični koncert.
Z Barbaro živita, tako kot sta si zaobljubila – da bosta skupaj v dobrem in slabem.
Z Barbaro živita, tako kot sta si zaobljubila – da bosta skupaj v dobrem in slabem.
Tomaž Mihelič
 30. 10. 2025 | 05:10
 30. 10. 2025 | 08:09
12:11
A+A-
Bili smo na snemanju aktualnega spota za pesem Hišica, ki zaznamuje novo poglavje tega izjemnega glasbenika. Naslovu primerno ga je posnel na vrtu svojega raja, kamor sta se nedavno preselila z ljubljeno ženo. Vzdušje je bilo domače, kot se spodobi za tako odličnega gostitelja, ki je za goste skuhal prvovrstni pasulj ter v pečici spekel jagnje. Zaplesal je svoj edinstveni ples in pred kamere zvabil še Barbaro, ker skupaj delita vse pomembne življenjske prelomnice. S prvim decembrskim dnem bo postal polnopravni član kluba 60-letnikov, ob koncu meseca bo v Stožicah priredil tradicionalni ...

