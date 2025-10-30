Magnifico o svoji ženi: »Neverjetna je« (Suzy)

60 LET GLASBENIKA

S prvim decembrskim dnem bo Magnifico postal polnopravni član kluba 60-letnikov, ob koncu meseca bo v Stožicah priredil tradicionalni božični koncert.

Bili smo na snemanju aktualnega spota za pesem Hišica, ki zaznamuje novo poglavje tega izjemnega glasbenika. Naslovu primerno ga je posnel na vrtu svojega raja, kamor sta se nedavno preselila z ljubljeno ženo. Vzdušje je bilo domače, kot se spodobi za tako odličnega gostitelja, ki je za goste skuhal prvovrstni pasulj ter v pečici spekel jagnje. Zaplesal je svoj edinstveni ples in pred kamere zvabil še Barbaro, ker skupaj delita vse pomembne življenjske prelomnice. S prvim decembrskim dnem bo postal polnopravni član kluba 60-letnikov, ob koncu meseca bo v Stožicah priredil tradicionalni ...