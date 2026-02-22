Magnifico in Dragan Bjelogrlić: drug drugemu v oporo (Suzy)

V svetu, v katerem se glasba in film srečata v istem jeziku nostalgije in humorne človečnosti, najdemo posebno vez. Z njo sta tesno povezana dva velikana umetnosti, ki sta več kot zgolj prijatelja. Robert Pešut, znan kot Magnifico, in Dragan Bjelogrlić tvorita duet, za katerega bi lahko rekli, da je prava bratska naveza. Prvi poskrbi za glasbo, drugi za sliko, skupaj pa ustvarita osupljive zgodbe. Te so že zdavnaj presegle meje nekdanje skupne domovine. Ne skrivata, da občudujeta drug drugega, čeprav se med soustvarjanjem nemalokrat znajdeta vsak na svojem bregu. Vendar pretehta zaupanje in vera v skupno dobro, kar sta dokazala s filmi in serijami. Tokrat se je Ljubljančan pojavil na slovenski premieri komedije Ohcet, pod katero se je podpisal in v njej tudi zaigral slavni Beograjčan. Oba sta se do solz nasmejala in nam položila na srce, da se je vredno odpraviti v kino, če želimo uživati v razbijanju balkanskih stereotipov.