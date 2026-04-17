Magnifico še drugič dedek, rodila se je Elina (Suzy)

Magnifico je znova dočakal veličasten trenutek, ko se življenje razširi za še en dih. Šiškar po krvi in muzikant po duši je drugič postal dedek. Njegov sin Peter je s svojo srčno izbranko v družino pozdravil drugo deklico, Elino, ki se je pridružila prvorojenki Liani. V svetu, v katerem umetnik že desetletja razpira čustva skozi melodije, se zdaj odvija drugačna glasba. Glavni 'instrumenti' so otroški smeh, jok novorojenčka ter veselje mladih in starih staršev.

Veselje pri Pešutovih se je pomnožilo z rojstvom še ene deklice. Foto: osebni arhiv/Instagram

Z Barbaro že nestrpno čakata, da bosta v naročje vzela drobno štručko. Med generacijami se je stkala nova nit – krhka in hkrati močna. In čeprav je vajen velikih odrov, je prav ta trenutek verjetno najlepši in najdragocenejši aplavz njegovega življenja. Brez zadržkov obljublja, da bo obe vnukinji razvajal po svojih najboljših močeh.