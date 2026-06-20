Magnifico: Starčki bodo gladki, z dolgimi, vihravimi črnimi lasmi (Suzy)

PLASTIČNI PEVEC

Glasbenik se nam tokrat predstavlja v povsem novi vlogi. Pred nami je namreč Miki – nečimrn, ekshibicionističen in po videzu obseden možak, ki hrepeni po popolnosti ter večni mladosti.

Izvedeli smo, kakšen je njegov odnos do lepotnih posegov, ali si je morda tudi sam že omislil kakšen popravek in kako se je bilo vživeti v povsem izumetničeno različico sebe. Človek ni nečimrn samo navzven – zaradi lepšega nosu, ušes ali obraza brez gub. Še večji kaos se dogaja navznoter. Vsaj tako razmišlja Magnifico, prepričan, da se nečimrnosti ne moremo izogniti. »Najverjetneje ji zato pravijo eden izmed smrtnih grehov. Ampak na koncu vsi umremo – morda je za to kriva prav nečimrnost,« se nasmehne. »V poplavi sodobne tehnologije, ko ti lahko z umetno inteligenco v hipu naredijo marsikaj, ...