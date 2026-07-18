Maj Vrhovec: Življenje je prekratko za odlašanje (Suzy)

POGOVOR

Občinstvo ga pozna kot člana skupine Pop Design, zdaj Maj Vrhovec prvič stopa tudi na samostojno glasbeno pot. Po letih ustvarjanja in pisanja je dozorel trenutek, da svoje pesmi predstavi javnosti ter se poslušalcem pokaže v bolj osebni in avtorski luči.

Navdih Maj Vrhovec črpa iz odnosov, spominov in občutka domačnosti, ki ga ne povezuje s krajem, temveč z ljudmi. V pogovoru razkriva, zakaj je prav pri 26 letih začutil, da je napočil njegov čas, kako ga je pri tej odločitvi spodbudil Omar Naber in zakaj verjame, da se lahko v zgodbah o prijateljstvu, odraščanju ter življenjskih razpotjih najde prav vsak izmed nas. Vaše pesmi so dolgo nastajale v ozadju, zdaj jih prvič predstavljate javnosti. Kaj je prevesilo tehtnico, da ste jih končno delili z občinstvom? Zgodilo se je povsem naravno. Zadnja tri leta sem intenzivno ustvarjal, pisal in ...