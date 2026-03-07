Maja B. Kranjc, pisateljica: Da bi se našla, sem se odselila od družine (Suzy)

Ni veliko pisateljev, ki bi jih že ob izidu prvenca doletelo prestižno priznanje za drugi roman. A prav to je uspelo avtorici Klopotca in romana Kjer teče košuta, ki ji je prinesel nagrado modra ptica.
Piše o materinstvu, ki mnogim ženskam predstavlja velik izziv.
Da je resnično samosvoja, kaže že njena karierna pot. Ta jo je vodila od dramaturgije do klinične psihologije in nazadnje k pisateljevanju, ki je 48-letno Majo B. Kranjc posrkalo vase. Nič nenavadnega, saj je začela prve rime in stavke zapisovati že v otroštvu. Prvo pesem je napisala v drugem razredu, prvo zgodbo v tretjem. Kljub temu morda nikoli ne bi zaplula v te vode, če ne bi nekega dne na avtobusu k njej prisedla starejša gospa in začela pogovora. »Zakaj me mama nikoli ni mogla imeti rada?« jo je vprašala. To je v Maji prižgalo iskrico ustvarjalnosti. »Potem se je začelo valiti. Bilo bi ...