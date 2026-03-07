Maja B. Kranjc, pisateljica: Da bi se našla, sem se odselila od družine (Suzy)

VSESTRANSKA

Ni veliko pisateljev, ki bi jih že ob izidu prvenca doletelo prestižno priznanje za drugi roman. A prav to je uspelo avtorici Klopotca in romana Kjer teče košuta, ki ji je prinesel nagrado modra ptica.

Da je resnično samosvoja, kaže že njena karierna pot. Ta jo je vodila od dramaturgije do klinične psihologije in nazadnje k pisateljevanju, ki je 48-letno Majo B. Kranjc posrkalo vase. Nič nenavadnega, saj je začela prve rime in stavke zapisovati že v otroštvu. Prvo pesem je napisala v drugem razredu, prvo zgodbo v tretjem. Kljub temu morda nikoli ne bi zaplula v te vode, če ne bi nekega dne na avtobusu k njej prisedla starejša gospa in začela pogovora. »Zakaj me mama nikoli ni mogla imeti rada?« jo je vprašala. To je v Maji prižgalo iskrico ustvarjalnosti. »Potem se je začelo valiti. Bilo bi ...