Maja Bratuž: Vse je zapisano v našem celičnem in dušnem spominu (Suzy)

ŠAMANIZEM

S svojimi duhovnimi učitelji je v globine raziskovala duhovne tradicije širom po svetu. V Tibetu in Nepalu se je spominjala svojih preteklih inkarnacij. Kot oblika šamanizma ji je sicer najbližje naravoverstvo iz domačih logov. S ponovno povezavo, transformativnim celičnim in dušnim zdravljenjem in medijstvom se ljudem pomaga osvoboditi bremen in lahkotneje zaživeti.

Profesorica angleščine in nemščine je od nekdaj sledila toku življenja. »V šoli sem uživala, a začutila, da sem se izpela in da moram naprej. Takrat so mi tudi umrli starši in je nastala praznina v mojem čustvenem svetu. Tako me je poklicalo na delavnico irskega zdravilca, mistika, duhovnega učitelja Gera Lyonsa. Bilo mi je, kot da bi prišla domov. Njegov način mi je bil pisan na kožo. Dobivala sem uvide v stvari, ki se dogajajo onkraj mentalnega, materialnega sveta, ki so veliko bolj vznemirljive in vsemogočne,« se spominja. »Začeli so se mi odstirati skrivnostni notranji svetovi – kot da se ...