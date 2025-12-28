Maja Debevc, inspiracijska, intuitivna in duhovna svetovalka: Postanite sami svoja avtoriteta (Suzy)

EZOTERIKA

»Tema se hrani z negativnim in ruši. Ko smo v jezi, strahu, napadamo in rušimo. Ko smo v veselju, radosti, navdihu, kreiramo.«

Navdihujoča duhovna učiteljica, znana kot Dobra vila Maja, tisoče ljudi opogumlja k zavestnemu uresničevanju sanj. V svoji novi knjigi Nazaj domov k sebi razkriva pravila igre na Zemlji, ki nam lahko pomagajo v razburkanem času prehoda, ko se rušijo stari sistemi in se kolektivno še vedno priklapljamo na energijo strahu. Poudarja, da moramo zdaj postati svoja lastna avtoriteta, se ne boriti z drugimi za svoj prav, presvetliti temo in se zavedati manipulacij, ki prihaja z zasloni in UI, saj nas čaka zelo intenzivno leto 2026. Zapisali ste, da je Zemlja eksperiment … Eksperiment, ali lahko ...