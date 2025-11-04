  • Delo d.o.o.
INOVATIVNA MODA

Maja Ferme: Vsaka ima pravico do samozavesti (Suzy)

Ni samo modna oblikovalka, temveč ima do mode trajnosten pristop, predvsem želi ljudem približati odgovorno ravnanje z oblačili.
Njeno trajnostno modo sta podprla Goran Dragić in njegova izbranka Greice Murphy, s katerima se je tudi spoprijateljila.
Njeno trajnostno modo sta podprla Goran Dragić in njegova izbranka Greice Murphy, s katerima se je tudi spoprijateljila.
S. R., Foto: osebni arhiv, Mediaspeed
 4. 11. 2025 | 13:00
5:09
A+A-
Zato je razvila posebne učne programe in prisluhnila tudi bolnicam z rakom. V sodelovanju s partnerji je razvila poseben suknjič za ženske, ki prestajajo zdravljenje raka na dojki. Trenutno je ravno sredi zelo delovne jeseni. »Poleg butika v Ljubljani, v katerem izdelujemo oblačila za posebne priložnosti, in spletne trgovine z dnevno kolekcijo pletenih oblek in puloverjev s partnerji iz Španije in Slovenije z Akademijo FERME pod okriljem EU programa Erasmus+ na področju splošnega izobraževanja odraslih uspešno zaključujemo izobraževalne programe o bolj trajnostnem ravnanju s tekstilom, ...

