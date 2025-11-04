Maja Ferme: Vsaka ima pravico do samozavesti (Suzy)

INOVATIVNA MODA

Ni samo modna oblikovalka, temveč ima do mode trajnosten pristop, predvsem želi ljudem približati odgovorno ravnanje z oblačili.

Zato je razvila posebne učne programe in prisluhnila tudi bolnicam z rakom. V sodelovanju s partnerji je razvila poseben suknjič za ženske, ki prestajajo zdravljenje raka na dojki. Trenutno je ravno sredi zelo delovne jeseni. »Poleg butika v Ljubljani, v katerem izdelujemo oblačila za posebne priložnosti, in spletne trgovine z dnevno kolekcijo pletenih oblek in puloverjev s partnerji iz Španije in Slovenije z Akademijo FERME pod okriljem EU programa Erasmus+ na področju splošnega izobraževanja odraslih uspešno zaključujemo izobraževalne programe o bolj trajnostnem ravnanju s tekstilom, ...