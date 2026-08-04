Maja Hrvatin po nepozabnem potovanju: »Tam živijo ljudje, ki nimajo veliko, pa ti dajo vse« (Suzy)
Po olimpijskih igrah, dokumentarnem filmu o Anžetu Kopitarju in svetovnem prvenstvu v nogometu si želi predvsem morja, dobrih knjig in novih zgodb.
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Nedavno je potovala po ZDA in Mehiki ter pripravila prispevke, ki so nogomet predstavili malo drugače.
S. R., foto osebni arhiv
4. 8. 2026 | 13:00
5:19
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Za novinarko in voditeljico RTV Slovenija je letošnje leto zelo naporno. S sodelavci je najprej spremljala zimske olimpijske igre v Italiji, nato pa je s snemalcem Grego Kosom pripravila dokumentarni film o izjemnem Anžetu Kopitarju, ki bo na ogled v začetku jeseni. Za njo je še svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem je znova pokazala, da zna zanimive nogometne zgodbe približati tudi gledalcem, ki jih ta šport drugače ne pritegne najbolj.
»Prvič sem bila pri tako velikem projektu v dvojni vlogi – kot urednica oddaje Nogomet je zakon, v prvem delu prvenstva pa sem kot novinarka v ZDA in ...