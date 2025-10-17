Maja Keuc ima veliko skrivnost! (Suzy)

Jesen je pestra tudi za Majo Keuc. »Imela bom nekaj koncertov in gostovanj, poleg tega sem si omislila še eno glasbeno pot ob strani, ki jo bom razvijala brez prevelikega pritiska. Ta me kliče že nekaj let in ne gre stran. Zdaj je pravi čas, da prisluhnem tudi temu delu sebe. Bom delila, ko bo dovolj zrelo,« skrivnostno razloži. V tem času nastajajo zrelejše skladbe, za katere upa, da bodo še bolj brezčasne. »Moje skladbe so vedno neki odtis časa in življenja, ki se mi vzporedno odvija. Pri tem albumu sem se odločila že na začetku omejiti na samo pet različnih instrumentov.« Kaj jo v tem času najbolj navdihuje? »Narava in dojemanje vsakdanjih življenjskih vprašanj skoznjo,« zamišljeno pove. »Preostanek leta bom s svojimi skladbami veliko nastopala z raznimi pihalnimi orkestri, saj smo z bandom v zadnjem letu resnično preorali Slovenijo. Vmes vam na družabnih omrežjih zapojem kakšno novo stvaritev v pokušino,« še obljublja za konec.