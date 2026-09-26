Maja Keuc: Ni mi treba biti manjša, da bi bila ljubljena (Suzy)

INTERVJU

Čeprav si je letos celila tudi srce, priznava, da se je veliko naučila. Med drugim tega, da lahko življenje teče počasneje.

»Ne želim si več ignorirati telesa in notranjega občutka samo zato, ker sem nekaj obljubila in drugi računajo name, če se izkaže, da me telo ustavlja,« pravi pevka Maja Keuc, ki je zadnje mesece spoznala, kaj pomeni ostati brez glasu. Poškodba glasilk je od nje zahtevala mirovanje in počitek, a jo spodbudila k temeljitemu premisleku o prioritetah. »Ne bi več žrtvovala zdravja za opravljanje svojega dela ali gradila kariere, ki bi bila v popolnem nasprotju z življenjem, ki si ga v resnici želim.« Čeprav si je letos celila tudi srce, priznava, da se je veliko naučila. Med drugim tega, da lahko ...