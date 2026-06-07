Maja Martina Merljak si želi postati rejnica: »Čutim, da bi lahko svojo ljubezen dala še nekomu« (Suzy)

Maja Martina Merljak je nanizala številne vloge v gledališču in drugod, ko ugasnejo odrske in televizijske luči, pa je predvsem ljubeča žena in mama dveh nadobudnežev, starih sedem in deset let. Na vprašanje, ali si kdaj zaželi, da ne bi bila edina ženska v moški družbi, kot iz topa izstreli, da tega ne pogreša. Želje po še enem biološkem otroku sicer nima več, a jo je pred leti obšla misel, da bi bila rejnica. To je zaupala tudi možu Juretu, ki ji je modro odgovoril, naj še malo počaka, da bo videla, kako močno si tega zares želi. Igralka pravi, da je do zdaj še ni spustila.

»Čutim, da bi lahko svojo ljubezen dala še nekomu. Otroka ne bi posvojila, a bi bila z veseljem rejnica. To je nedvomno odločitev, ki je ne moreš sprejeti na vrat na nos, a se mi zdi, da bo to nekaj, kar bomo nekoč naredili kot družina,« pravi igralka. Trenutno je zasedena s pripravo šolskega projekta Zadnja večerja, v katerem se je povezala širša skupnost.