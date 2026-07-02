Maja Oderlap dokazuje, da je mogoče tudi pod žarometi javnosti ostati pristen (Suzy)

Ob ljudeh, kot je radijska in televizijska voditeljica Maja Oderlap, hitro spoznamo, kakšno moč ima prijaznost. Njeni profili na družbenih omrežjih niso le zbirka fotografij in utrinkov iz vsakdana, temveč svojevrsten album vrednot, po katerih živi. V njem spoznamo predano mamo, ponosno partnerico, zvesto prijateljico in žensko, ki zna uživati v vsem, kar ji ponuja življenje. Že nekaj objav je dovolj, da začutimo, kako pomembni so ji ljudje, odnosi in pristni trenutki. Maja s svojo osebnostjo dokazuje, da je mogoče tudi pod žarometi javnosti ostati pristen. V svetu, ki pogosto hiti mimo, še vedno najde čas za nasmeh, lepo besedo in objem.

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