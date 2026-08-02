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Maja Prašnikar razkrila, kje z družino najraje dopustuje: »Otrokoma ne bi mogla dati lepših spominov« (Suzy)

Namesto razkošnih hotelov že vrsto let izbirajo preprost kamp, kjer z družino uživajo v naravi, morju in brezskrbnih poletnih dneh.
Tudi na dopustu je aktivna.
Tudi na dopustu je aktivna.
A. M., foto osebni arhiv
 2. 8. 2026 | 17:00
1:41
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Po uspešnem nastopu na letošnjih Melodijah morja in sonca pevka Maja Prašnikar poletne dni najraje preživlja v povsem drugačnem ritmu. Namesto razkošnih letovišč jo že vrsto let najbolj osrečuje preprost kotiček v naravi, kjer z družino ustvarjajo spomine, ki jih, kot pravi, ne bi zamenjala za nič na svetu. »Poleti večino časa preživimo na ljubkem otočku, v malo bolj divjem kampu. Če imamo kakšne obveznosti ali nastope, se vrnemo domov, nato pa komaj čakamo, da se spet odpravimo v naš mali raj,« pove Maja.

Maja poletje najraje preživlja z družino v svojem malem raju.
Maja poletje najraje preživlja z družino v svojem malem raju.

Njihovi dnevi so daleč od hotelskega udobja, a prav v tem vidi največji čar. »Smo v prikolici, zliti z naravo. Dneve preživljamo zunaj, bosi tekamo naokoli, barvamo kamenčke, izdelujemo zapestnice za otroke, s supom odkrivamo skrite zalive in pečemo palačinke.« Posebno mesto imajo tudi prijateljstva, ki se spletajo iz leta v leto. »V kampu se skoraj vsi poznamo. Mislim, da otrokoma ne bi mogla dati lepših spominov, kot jih tukaj ustvarjata s prijatelji, ki jih večinoma spoznata kar na pomolu,« pripoveduje z nasmehom. In kaj nikoli ne sme manjkati na njihovem poletnem jedilniku? »Vsak dan si privoščimo lubenico, avgusta pa ne gre brez fig. Tukaj jih je vse polno in brez njih si poletja sploh ne znam predstavljati.«

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Maja Prašnikar razkrila, kje z družino najraje dopustuje: »Otrokoma ne bi mogla dati lepših spominov« (Suzy)

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