Maja Prašnikar: Vse ob svojem času (Suzy)

V medijski panteon je vstopila kot članica dekliške glasbene zasedbe, se pozneje preizkusila tudi na samostojni poti, nato pa ugotovila, da jo bolj kot žarometi vlečejo drugačni izzivi. Danes se posveča oblikovanju telesa, zdravemu življenjskemu slogu in prehrani, predvsem pa družini, ki ji pomeni največ. Z Alenom Kobilico sta si ustvarila družinsko idilo, v kateri ni prostora za dolgčas. Dva otroka, veliko potovanj, gibanja, podjetnosti in vsakodnevnih izzivov sestavljajo njun utrip.
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