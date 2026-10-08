Maja Prašnikar: Vse ob svojem času (Suzy)

V medijski panteon je vstopila kot članica dekliške glasbene zasedbe, se pozneje preizkusila tudi na samostojni poti, nato pa ugotovila, da jo bolj kot žarometi vlečejo drugačni izzivi. Danes se posveča oblikovanju telesa, zdravemu življenjskemu slogu in prehrani, predvsem pa družini, ki ji pomeni največ. Z Alenom Kobilico sta si ustvarila družinsko idilo, v kateri ni prostora za dolgčas. Dva otroka, veliko potovanj, gibanja, podjetnosti in vsakodnevnih izzivov sestavljajo njun utrip.

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Letos se je na Melodijah morja in sonca v duetu predstavila pod zaporedno številko 6.

Maja je prava morska deklica.

Kanarske sipine so postale njun drugi dom.

Da je mama, je zanjo najlepša vloga.

Do zavidljive postave je prišla s trdim delom.

Družina je zanjo vedno na prvem mestu.

Že od začetkov navdušuje z mešanico nežnosti in spogledljivosti.

Je velika ljubiteljica živali, še posebno kužkov.

Sestrska naveza z leti le še pridobiva na žlahtnosti.