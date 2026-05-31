Maja Sarihodžić, kantavtorica: Slovenci ste čudovit in topel narod (Suzy)

USPEŠNA GLASBENICA

Nagrajena kantavtorica in učiteljica petja, doma iz Tuzle, je leta 2012 Bosno in Hercegovino na Evroviziji zastopala s pesmijo Korake ti znam, ki jo je napisala sama.

Pred samostojno kariero je Maja Sarihodžić kot spremljevalna vokalistka sodelovala s številnimi znanimi glasbeniki, med drugim tudi z Dinom Merlinom. Za Zdravka Čolića je napisala kar tri uspešnice. Glasbenica, ki nastopa pod umetniškim imenom Maya Sar, z možem, glasbenim producentom Mahirjem Sarihodžićem, in hčerkico Mino že peto leto živi v Ljubljani. Ujeli smo jo med nastajanjem njenega novega albuma, ki bo imel, kot pravi, sodobnejši pridih. Kako se počutite po petih letih življenja v Ljubljani? Vam kdaj manjka domovina? V Ljubljani se od prvega dne počutim kot doma, kar se mi je na ...