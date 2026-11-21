IZVRSTEN ŠPORTNIK

Iz Senegala je prinesel zgodovinsko zlato medaljo, a ostaja povsem običajen najstnik, ki ima rad prijatelje, morje in svoje dekle, nekoliko manj pa zgodnje vstajanje in geografijo.

Na tatamiju je neizprosen borec, zunaj njega sproščen, nasmejan in presenetljivo zrel fant. Šestnajstletni član Judo kluba Bežigrad je na mladinskih olimpijskih igrah v Dakarju postal prvi slovenski judoist, ki je na tem tekmovanju osvojil zlato medaljo. V finalu je premagal Iranca Sobhana Hakimija, že dan po vrnitvi domov je bil spet na treningu. Kljub velikemu športnemu uspehu njegovo življenje še naprej zapolnjujejo šola, prijatelji, družina, ljubezen in kakšna zabava. Zgovorni Ljubljančan ima o marsičem presenetljivo izdelano mnenje, čeprav se mu z načrti za prihodnost še nikamor ne ...