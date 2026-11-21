Maks Čebulj, mladinski olimpijski prvak v judu: Raje se osredotočam na pot kot na cilje (Suzy)
Iz Senegala je prinesel zgodovinsko zlato medaljo, a ostaja povsem običajen najstnik, ki ima rad prijatelje, morje in svoje dekle, nekoliko manj pa zgodnje vstajanje in geografijo.
Galerija
Na tatamiju je neizprosen borec, zunaj njega sproščen, nasmejan in zgovoren najstnik.
Robert Rebolj, Foto: Voranc Vogel, Will Palmer, osebni arhiv
21. 11. 2026 | 06:00
A+A-
Na tatamiju je neizprosen borec, zunaj njega sproščen, nasmejan in presenetljivo zrel fant. Šestnajstletni član Judo kluba Bežigrad je na mladinskih olimpijskih igrah v Dakarju postal prvi slovenski judoist, ki je na tem tekmovanju osvojil zlato medaljo. V finalu je premagal Iranca Sobhana Hakimija, že dan po vrnitvi domov je bil spet na treningu. Kljub velikemu športnemu uspehu njegovo življenje še naprej zapolnjujejo šola, prijatelji, družina, ljubezen in kakšna zabava. Zgovorni Ljubljančan ima o marsičem presenetljivo izdelano mnenje, čeprav se mu z načrti za prihodnost še nikamor ne ...