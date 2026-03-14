To je Ines, ki je skoraj zasenčila slavno Jennifer Lopez. Njen oče je slavni slovenski športnik (Suzy)

Na drugi strani Atlantika je napočil čas za žensko energijo. Vsaj za Kopitarjeve lahko tako trdimo. Medtem ko očka Anže na ledu že leta razveseljuje kot eden največjih hokejskih virtuozov, je tokrat pozornost pritegnil lepši del družine. Njegova žena Ines je namreč v vsem svojem sijaju zablestela na koncertu Jennifer Lopez. Oblečena v svetlikajoči se, skoraj odrski kostum, je bila videti tako spektakularno, da bi jo človek brez težav postavil med plesalke na velikem odru. Fotografije tega večera razkrivajo samozavest, glamur in kanček igrive drznosti.

Ines je skoraj zasenčila slavno Jennifer Lopez. FOTO: Instagram

A še večji razlog za ponos prihaja z drsališča. Njuna 12-letna Neža se je namreč uvrstila na National Showcase, prestižno ameriško državno tekmovanje v umetnostnem drsanju, na katerem se predstavijo najbolj obetavni mladi drsalci z vseh koncev države, za mnoge je ta dogodek odskočna deska v resno športno kariero. Mama je torej zablestela kot koncertna diva, hčerka navdušuje kot mlada drsalna zvezda.