Mama Katarine Čas pozna vse njene skrivnosti (Suzy)

KATARIN IN ALEKSANDRA ČAS

Z družino se skupaj veselijo uspehov in filmskih podvigov, a se tudi tolažijo ob izgubi bližnjih.

Imeti tako močno zaveznico, kot jo ima Katarina Čas, je največje darilo življenja. Igralka se večkrat zahvali za takšen privilegij, saj se zaveda, da niso vsi rojeni pod srečno zvezdo. Starševska ljubezen je zdravilna, materinska nosi v sebi še dodatni čustveni naboj. Njena mama Aleksandra jo z njim ščiti in osrečuje že 49 let. Toplina odnosov je odvisna od angažiranosti vpletenih, tako slovenska filmska zvezda ne zamudi priložnosti za poglabljanje trdnih vezi in izkazovanje pozornosti, topline in naklonjenosti. Brezčasni lepotici, ki si vedno stojita ob strani. Tokrat je v ospredju veselje, ...