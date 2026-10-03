Mamica Anja Ramšak: Leni je njen čudež (Suzy)

Med napornim čakanjem, upanjem in bolečino, ko se zdi, da se življenje nikakor noče zložiti po načrtih, se lahko zgodi nekaj, kar spremeni vse. To je doživela Anja Ramšak, ki te dni v naročju pestuje drobno deklico. Leni je z rojstvom osrečila vse, še najbolj pa mamico, saj dolgo ni bilo gotovo, ali bo sploh kdaj dočakala ta trenutek. Za radijsko voditeljico in njenega moža Matevža pot do sreče ni bila posuta z rožicami. Ustvariti družino je bila velika želja, a pot do tja je bila polna vzponov, padcev, negotovosti ter čustveno in telesno napornih obdobij.

Prav zato ima prihod prvorojenke posebno težo. Anja je tako le spoznala svojo najpomembnejšo življenjsko vlogo in že pridno dela na tem, da jo osvoji. Zdaj ni več časa za dolge priprave, saj se je mala šefica že vselila v družinsko hiško na obrobju Ljubljane. Nanje čakajo prvi nasmehi, sprehodi, skupni izleti, uspavanke, neprespane noči in številna drobna doživetja, ki bodo nekoč postala najlepši spomini.