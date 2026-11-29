V otroštvu se ti zdi, da bo svet vedno takšen, kot ga poznaš. Da bo mama doma, ko se vrneš, da bo oče pred odhodom v službo poljubil mamo, da se boš zvečer stisnil k staršem in pred spanjem poslušal pravljico. Ne razmišljaš, koliko dela, skrbi in odgovornosti se skriva za vsem tem. Preprosto živiš. In če imaš srečo, odraščaš z občutkom, da si ljubljen. Manca Pirc je šele med odraščanjem začela zares razumeti, koliko ji je takšno otroštvo dalo. Danes, ko ne živi več pri starših in si utira svojo pot, se vse pogosteje vrača k spominom, ki so se ji zdeli nekoč povsem običajni. Iz njih se je rodila tudi njena nova pesem Želim si, ki jo je posvetila mami in očetu. »Hvaležna sem, da sem odraščala tako, kot sem, ob ljudeh, ki so mi dajali ljubezen in mi jo dajejo še danes. Nismo imeli vsega, a ni nam manjkalo tistega, kar smo potrebovali. Predvsem sem vedno čutila ljubezen staršev,« pravi. Manca se spominja, da si je kot deklica želela čim prej odrasti, videti svet in iti po svoje. Danes pa pridejo trenutki, ko bi se za en večer najraje vrnila v čas, ko so bili vsi doma. »Šele pozneje razumeš, kako dragoceno je, da si se v svojem svetu počutil ljubljenega.«

Spomini na otroštvo

Želi si, da bi nekoč za svoje otroke ustvarila tako ljubeč dom, kot ga je imela sama.

Zdaj ju vidi v novi luči

Njeno otroštvo je bilo prežeto z vonjem domače hrane in sena, poletnimi večeri pred hišo ter družinskimi pogovori. Med najlepšimi spomini je eden, ki ga še danes ohranja fotografija. Bilo je okoli božiča ali novega leta, prvo leto po selitvi v novo hiško. Manca je bila oblečena v rdečo oblekico, oče v pižamo. V dnevni sobi sta plesala ob smrečici. »Takrat se mi je zdelo povsem običajno. Danes mi ta fotografija pomeni veliko več, kot bi si takrat lahko predstavljala.« Hiša še ni bila dokončana. Veliko stvari je bilo treba urediti, starši so imeli svoje obveznosti, delo in skrbi. A tisti večer je bilo pomembno le, da so bili skupaj. Ob tem spominu Manca razmišlja tudi o nečem, kar se ji zdi v današnjem življenju še posebno pomembno. Pogosto čakamo, da bo vse urejeno, preden si dovolimo uživati. Da bo hiša dokončana, da bomo imeli več časa, da bodo skrbi minile. A včasih se najlepši trenutki zgodijo sredi nepopolnih okoliščin. Odnos staršev je bil zanjo prva predstava o partnerski ljubezni. Kot otrok je njihovo bližino jemala za samoumevno. Šele med odraščanjem in spoznavanjem drugih življenjskih zgodb je začela razumeti, da takšna povezanost ni dana vsakomur. »Pri svojih starših čutim, da sta skupaj zato, ker si želijo biti drug z drugim. Da se poznajo, sprejemajo in da med očetom in mamo obstaja povezanost, ki presega skupne obveznosti.« Posebno mesto v pesmi ima prizor, ki se v njunem življenju ponavlja že leta. Oče pred odhodom v službo z mamo spije kavico. Včasih se jima pridružijo še drugi družinski člani. Preden odide, jo poljubi in ji pove, da jo ima rad.

Glasbenica je letos dopolnila trideset let. Prav v tem življenjskem obdobju je začela na starše gledati z drugačnimi očmi. »Sama se še vedno lovim, dvomim in iščem odgovore, oni so ob vsem tem že skrbeli za družino. V otroških očeh so bili odrasli, zato naj bi vse vedeli. Danes očeta in mamo vedno bolj spoznavam tudi kot človeka, ki imata svoje želje, skrbi in občutljive točke. In ugotavljam, da ju imam še raje, ko si dovolim videti tudi njuno nepopolnost.« Žal ji je za kakšno ostro besedo in trenutke, ko ju je jezila. »Takrat sem zelo jasno videla, česa ne razumeta pri meni, precej manjkrat sem se vprašala, ali jaz razumem njiju.« Sama še ni mama, vendar že precej jasno razmišlja o tem, kakšen dom si želi nekoč ustvariti. »Želela bi, da bi se veselili svojih uspehov, ob neuspehu ohranili občutek lastne vrednosti in vedeli, da nama lahko povedo tudi tisto, na kar niso ponosni,« pravi.

Melodija po petih letih

Zaupala nam je še, da pesem Želim si ni nastala čez noč. Napisala jo je pred približno petimi leti, ko so starši praznovali 25. obletnico poroke, a je dolgo ostala brez melodije. »Vsi glasbeniki, do katerih sem pristopila, da mi uglasbijo in popravijo besedilo, so mi odgovorili, da to nikakor ne bo šlo skozi in da je to pesem za narodnozabavni ansambel.« Po petih letih je v sodelovanju z Majem Vrhovcem dobila končno obliko. Dokončala sta jo v samo 14 dneh. Avtorica si želi, da bi se v njej prepoznali tudi drugi. Ne le tisti, ki imajo podobno zgodbo kot ona, temveč vsi, ki so kdaj občutili, da je dom človek, objem, vonj po domači kuhinji ali glas, ki te vpraša, kako si. Če bi lahko staršem povedala le eno stvar, ki je kot otrok ni znala ubesediti, bi rekla: »Hvala, ker sta mi dala otroštvo, iz katerega danes črpam predstavo o tem, kakšen dom želim nekoč ustvariti sama.« Pesem je tako njena zahvala in poklon ljubezni, ki jo je v otroških letih čutila, a z zrelostjo jo vse bolj razume in si želi, da bi jo nekoč predala naprej.