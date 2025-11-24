Marcus Pfister, ustvarjalec Mavrične ribice: Poskusite ceniti male čudeže sveta (Suzy)

POGOVOR

Pred tridesetimi leti je iz velike slikanice priplavala majhna, bleščeča ribica in osvojila srca milijonov otrok po vsem svetu. S svojimi svetlikajočimi se luskami in nežnim sporočilom o prijateljstvu in velikodušnosti je postala ena najbolj priljubljenih slikanic vseh časov.

Njen ustvarjalec, švicarski avtor in ilustrator, je odtlej ustvaril več kot petdeset knjig, toda malim bralcem se noben drug lik ni tako priljubil kot prav mala bleščeča Mavrična ribica. Z avtorjem, ki konec novembra prihaja v Slovenijo kot gost Slovenskega knjižnega sejma, smo se pogovarjali o nastanku uspešnice, o naukih, ki se skrivajo pod njenimi bleščečimi luskami, in o tem, kaj mu pomeni, da njegovo delo navdihuje vedno nove generacije. Gospod Pfister, Mavrična ribica je stara že več kot trideset let. Kakšen je občutek, ko vidite, da vaše zgodbe navdihujejo vedno nove generacije ...