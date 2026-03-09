Marec bo razgalil resnico na mnogih področjih (Suzy)

NUMEROLOGIJA

Marca se prebuja narava. Letos je to prav tako mesec, ko obujamo vse, kar smo kot otrok utišali v sebi. Tako bo veliko priložnosti, da v življenje povabimo več barvitosti in iskrivih doživetij.

Mnogi smo bili v preteklosti razočarani. Naučili smo se, da ni vse zlato, kar se sveti, celo, da se vsega, kar se zdi dobro, sem ter tja malo bojimo. Vsi se učimo, vsi se kdaj zmotimo in nekoga ali nekaj napačno ocenimo. Marec bo razgalil resnico na mnogih področjih, tako nam intenzivna čustva ali doživljanje lahko razkrijejo nekaj, kar smo predolgo tiščali v sebi. Z naravo se prebujamo tudi mi Število 3 povezujemo z otroško in ustvarjalno energijo. Otrok je iskren, ne skriva svojih čustev in ne vidi ničesar slabega v jezi, žalosti in veselju. Obudimo te vrline, bodimo čustveno iskreni, a na ...