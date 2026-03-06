ČAS PO MRKIH

Marec je mesec prehoda (Suzy)

Zadnji dan februarja se je Merkur obrnil v nasprotno smer v ribah in s tem odprl prostor, kjer stvari ne gredo več naprej, temveč nazaj, navznoter, v globino in razumevanje. Misli se vračajo, prav tako pogovori in odnosi. Zdaj sicer ne bomo ponavljali starega, ampak bomo videli resnico, ki je prej nismo želeli videti.

Galerija Mrk pokaže, kje je neravnovesje. Kje živite preveč v kaosu in premalo strukturirano.

Shana Flogie, Foto: Getty Images

Retrogradni Merkur v ribah ni zmeda brez smisla. Je proces raztapljanja zgodb, ki smo si jih pripovedovali, da smo lahko vztrajali. Je vračanje k subtilnemu zaznavanju resnice, ki je ni mogoče dokazati z logiko, a jo telo prepozna. Marec je mesec prehoda. Z marcem zapuščamo arhetip obešenca. Maske so padle, obdobje čakanja, zadrževanja, notranjega preobrata, ko se je veliko dogajalo pod površjem, a malo v zunanjem svetu, je za nami. Vstopamo v arhetip smrt in rojstvo, ki ne prinaša dramatičnega konca, temveč naraven prehod. Nekaj dozori, se izteče, izgubi pomen. In v tem prostoru nastaja ...