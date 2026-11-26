Obzorij si ni širil le s televizijskim delom, temveč tudi z odkrivanjem sveta. Pravi, da ima vsaka celina nekaj svojega, kar človeka navdahne, napolni in mu da misliti. Tudi z zadnjega potovanja se je domov vrnil drugačen in z novimi spoznanji.

Seznam dežel, ki jih odgovorni urednik razvedrilnega programa še ni obiskal, je vse krajši.

Časi, ko so si upali več

ostaja skromen, ko pogovor nanese na njegove profesionalne uspehe. Zase pravi, da ima očitno dovolj talenta oz. tisto nekaj, s čimer se rodiš in kar ljudje zaznajo. Stavi na staro šolo voditeljstva, a se je s poklicnim odraščanjem spreminjal in postal bolj sproščen pred kamero. »To, kar si upam zdaj povedati o sebi, je neprimerljivo z mojimi začetki,« nam je priznal v enem zadnjih pogovorov in dodal, da je bil takrat kot kakšen kip v primerjavi z Mariem, kakršnega poznamo danes. Ob tem je razkril še eno pomembno modrost: »Biti moraš zelo pameten, da nekaj zasebnosti še ohraniš zase, sicer si lahko nenehno na tapeti. Del sebe sem ohranil zase,« so besede, za katerimi stoji še danes. Med svoje osebne strasti uvršča potovanja. Nedavno se je vrnil iz Južne Koreje, ki je nanj pustila poseben pečat. Ni namreč eden tistih, ki bi vsak svoj korak razkazovali na družbenih omrežjih. Uživa v raziskovanju tujih kultur, kulinarike in naravnih lepot, saj ga to bogati. Daleč od doma se počuti najbolj svobodnega, ker se mu ni treba zagovarjati za svoja dejanja in ga na mestnih ulicah nihče ne prepozna.

Vsaka nova država je zanj primerljiva z nastajanjem televizijskih formatov. Ko smo ga vprašali, katero obdobje ga je najbolj zaznamovalo, je pomislil: »Vsaka oddaja je del mojega življenja. Morda me je najbolj naredil in izoblikoval ZOOM. Tam sem se postavil, dobil samozavest, tudi položaj v hiši in med ljudmi. Bil sem dovolj mlad in pripravljen delati 40 nedelj na leto, 15 let skoraj brez premora. Veliko stvari se je poklopilo, od Dese Muck do režiserja Petra Juratovca in igralca Iva Godniča. Oblikovala se je odlična ekipa, ki je bila angažirana za skupni cilj, za dobro, sproščeno, družinsko zabavno oddajo,« je za nas obudil spomine. »Upali smo si početi stvari, ki jih drugi niso, in to z veliko srčnosti, predanosti in ljubezni. V tem obdobju sem doživljal najmočnejša čustva, prejel največ nagrad, rekordi gledanosti so bili izjemni, razprodana sta bila Avditorij Portorož in dvorana Tabor. V nekaj letih sem dobil vse lekcije televizijskega življenja, dobre in slabe. Postal sem voditelj, ki je sposoben narediti velike projekte in ki ga je treba jemati resno,« je poudaril.

Danes bi bilo vse drugače

Priznal je še, da je izjemno hvaležen Mitu Trefaltu, da ga je izbral. »Dobil sem to edinstveno priložnost in je nisem zlorabil, temveč izkoristil z neumornim garanjem, ki ga danes v takem obsegu ne bi več zmogel. Takšen tempo bi me zdaj izžel, takrat me je napolnil. V devetdesetih, ko sem začel, je bilo družbeno ozračje manj zastrupljeno, zato je bilo laže delati. Vabili smo ljudi različnih značajev in poklicev, celo politike in hrvaške zvezde, Ivo se je preoblačil v žensko novinarko. Nič od tega ni bil problem. Danes smo tako naelektreni in toliko je grenkobe med nami, da bi bilo težav zagotovo več. Zato je bolje, da sem začel pred tridesetimi leti kot zdaj. No, morda to govorim, ker sem že toliko let tukaj,« se je nasmehnil in se v mislih že podal na naslednjo popotniško avanturo.