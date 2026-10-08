Marljiva Jana Zupančič: Luzarjeva muza znova v akciji (Suzy)

Prvakinja ljubljanske Drame očitno postaja eden tistih igralskih obrazov, h katerim se režiser Matevž Luzar rad vrača. Širše televizijsko občinstvo je Jano Zupančič spoznalo že v kriminalni trilogiji Jezero, v kateri je upodobila zdravnico Alenko, ženo priljubljenega inšpektorja Tarasa Birse. Tokrat ji je Luzar namenil precej drugačno, še vidnejšo in predvsem bolj napeto vlogo. V novi kriminalni nadaljevanki Trezor se je prelevila v glavno kriminalistko Dejo Kolenc, ki se znajde v osrčju preiskave drznega ropa bančnega trezorja.

Če je v Jezeru kot zdravnica svojega inšpektorja čakala doma, je tokrat ona tista, ki raziskuje sledi, išče odgovore in razpleta kriminalistično uganko. Zanimiv igralski preobrat za igralko, ki ji televizijski svet zločinov in skrivnosti očitno ni tuj. Le da so se vloge tokrat pošteno obrnile, saj je iz zdravniške stopila naravnost v kriminalistično. Ko ugasnejo kamere, pa jo namesto kriminalnih ugank čaka povsem drugačen, a zagotovo nič manj živahen svet. Jana je namreč mama treh otrok. Tako med odrom, kamerami in družinskim vsakdanom spretno prehaja med številnimi vlogami, le da so tiste doma seveda brez scenarija.