Marljivi Tim Kores fitnesira kar v naravi (Suzy)

Če bi obstajala disciplina v kidanju snega z dobro voljo, bi bil Tim Kores že zdavnaj svetovni prvak v njej. Medtem ko drugi obsedeno obiskujejo telovadnice, dvigujejo uteži in štejejo ponovitve, Kori preprosto pogleda skozi okno in preveri, ali je njegova osebna telovadnica pripravljena. Je snežna odeja dovolj bela, visoka in težka? Z družinico namreč živi na Pohorju, kjer so jih v teh dneh razveselile obilne padavine.

Snega je več kot polen v drvarnici, in ko narava radodarno nasuje kilograme, se očka ne obotavlja. Zagrabi lopato in začne s treningom. Kardio? Zagotovljen. Moč? V delovnem pripomočku. Vzdržljivost? Dokler se ne vidijo trdna tla pod nogami. Posebnost tega vadbenega poligona je tudi garderoba. Brez debele bunde in odvečnih slojev, saj se telo med odmetavanjem snežnih kupov ogreje hitreje kot radiator v hiši.