DOLGO POTOVANJE

Mars je vstopil v znamenje device, kjer bo ostal do 21. februarja 2027, nato se bo vanjo vrnil med 14. majem in v njej ostal do 15. julija 2027.

Tokrat ne govorimo o običajnem Marsovem prehodu skozi znamenje, ki traja približno dva meseca. Zaradi prihajajočega retrogradnega cikla bo namreč Mars skozi področja device in leva potoval precej dlje, kar pomeni, da se bodo določene teme vračale, poglabljale in od nas zahtevale več pozornosti. Mars je planet volje, poguma, akcije, strasti in odločnosti. Predstavlja način, kako se borimo za tisto, kar želimo. V levu je želel sijati, ustvarjati, zmagovati in biti opažen. V devici se sprašuje, kaj smo naredili, da bi se približali svojim sanjam. Mars nas želi premakniti od razmišljanja k ...