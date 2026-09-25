Mars v levu: Zasijali bomo v svoji resnici (Suzy)

MYCHI

Nekateri boste prvič po dolgem času začutili, da se vam vrača volja do življenja. In tudi libido.

Sedemindvajsetega septembra Mars vstopi v leva, kjer bo ostal do 25. novembra 2026. Po vseh tehtanjih, analizah, vračanju v preteklost in preizpraševanju odnosov se v nas znova nekaj prižge. Mars v levu ne želi več stati ob strani in opazovati življenja, temveč ga želi živeti. To je ogenj. Pogum. Strast. Ustvarjalnost. Želja, da stopimo korak naprej in rečemo: »To sem jaz. To si želim. In za to sem se pripravljen boriti.« Mars v levu ima velike cilje in še večje srce. Ne zanima ga drobnjakarstvo, temveč širša slika in predvsem rezultati. V tem obdobju lahko zato dobimo več zagona za projekte, ...