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MODROST PREDNIKOV

Marta Svetina Veder obuja skrivnostne obrede naših prednikov: »Če si povezan z naravo, lahko delaš čudeže« (Suzy)

Geologinja in raziskovalka slovenske duhovne dediščine na svoji kmetiji v Zgornji Savinjski dolini oživlja starodavne obrede, zdravilske prakse in znanja, ki so jih naši predniki prenašali iz roda v rod.
Naravne sile te ne podprejo, če se igraš, ampak le, ko je nuja, poudarja.
Naravne sile te ne podprejo, če se igraš, ampak le, ko je nuja, poudarja.
Mateja Blažič Zemljič, foto Dejan Javornik, Getty Images
 5. 8. 2026 | 13:00
9:08
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Znanstvenica, geologinja, strastna raziskovalka naše duhovne dediščine že enajsto leto na gorski kmetiji v Dobrovljah pri Mozirju ponovno odkriva skrite rituale naših prednikov, ki so bili tako tesno povezani in usklajeni s svetom okoli sebe, da so lahko komunicirali z naravnimi pojavi in jih nagovarjali, npr. veter ali točo. Poznali so tudi različne načine zdravljenja, ki so vključevali magične postopke. Obuja in ohranja jih v skupnosti Zora, ki jo vodi skupaj s hčerko, in v svoji šoli tradicionalnih védenj. Posestvo v Dobrovljah ju je s hčerko čakalo eno leto, ker nista mogli prodati ...
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