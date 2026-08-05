Marta Svetina Veder obuja skrivnostne obrede naših prednikov: »Če si povezan z naravo, lahko delaš čudeže« (Suzy)

MODROST PREDNIKOV

Geologinja in raziskovalka slovenske duhovne dediščine na svoji kmetiji v Zgornji Savinjski dolini oživlja starodavne obrede, zdravilske prakse in znanja, ki so jih naši predniki prenašali iz roda v rod.

Znanstvenica, geologinja, strastna raziskovalka naše duhovne dediščine že enajsto leto na gorski kmetiji v Dobrovljah pri Mozirju ponovno odkriva skrite rituale naših prednikov, ki so bili tako tesno povezani in usklajeni s svetom okoli sebe, da so lahko komunicirali z naravnimi pojavi in jih nagovarjali, npr. veter ali točo. Poznali so tudi različne načine zdravljenja, ki so vključevali magične postopke. Obuja in ohranja jih v skupnosti Zora, ki jo vodi skupaj s hčerko, in v svoji šoli tradicionalnih védenj. Posestvo v Dobrovljah ju je s hčerko čakalo eno leto, ker nista mogli prodati ...