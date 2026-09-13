Marta Zore: Politiki rišejo meje, glasbeniki jih brišemo (Suzy)

PEVKA IN AVTORICA

Pripravlja nove skladbe, o prehojeni poti pa govori brez olepševanja – neposredno, duhovito in tako samosvoje, kot zna le izkušena glasbenica.

Ko pripoveduje o svojem življenju, se pred nami izriše zgodba, ki bi zlahka napolnila roman: od samotnega igranja Bacha na cerkvenih orglah do dolgih noči na evropskih odrih, velikih opernih vlog in zmage s pesmijo Še si tu, ki ji je čez noč spremenila življenje. V vseh teh letih ni izgubila ne iskrivega humorja ne zdrave trme, predvsem pa ne poguma, da odide, kadar nekje ne more več ustvarjati z vsem srcem. Danes pripravlja nove skladbe, o prehojeni poti pa govori brez olepševanja – neposredno, duhovito in tako samosvoje, kot zna le izkušena glasbenica. Zmaga s skladbo Še si tu ji je ...