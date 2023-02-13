Marte Zore bo mladim dala priložnost

Ko se združijo izkušnje in mladostniška energija, nastane nekaj čudovitega. Prav takšen projekt pripravljata naša vrhunska glasbenica Marta Zore in trenutno najbolj priljubljeni izvajalec na naših tleh Žan Serčič. Na njun duet bo treba še malce počakati, sta pa zato glasbenika pripravila posebno presenečenje za vse mlade izvajalce, stare od 8 do 25 let, ki so se lahko v zadnjih tednih predstavili na avdicijah po Sloveniji, zadnja se obeta 19. januarja v Portorožu.

»Akcija za izbor najboljšega pevca in nagradna skladba zanj je samo prvi projekt, v katerem bova z Žanom sodelovala, pozneje pa si želiva skupaj zapeti tudi midva,« pravi glasbenica, ki je zadovoljna, da se je pevec odzval na vabilo k podpori mladih slovenskih talentov in bo za zmagovalca oziroma zmagovalko po koncu akcije brezplačno ustvaril skladbo.

