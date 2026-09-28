Martičeva razkrila, zakaj skupaj kolesarita: »Pametnejši popusti« (Suzy)

Nekdanji direktor RTV Slovenija je navdušen triatlonec.

je že dolga leta strasten športnik, življenje s triatloncem pa vsekakor zahteva nekaj prilagajanja. Zdaj je na družbenem omrežju razkril, da je njegova ženanašla rešitev. »Ker pametnejši popusti, je začela tudi moja žena kolesariti,« je zapisal in v svojem slogu dodal, da sta sicer statistično pogostejši rešitvi takšnega zakona ločitev ali poškodba. Izkušen par se je namesto k odvetniku ali zdravniku raje odpravil na kolo in preizkusil traso prihajajočega evropskega prvenstva.

Iz Šenčurja sta se čez Možjanco povzpela do Štefanje Gore, nato pa se spustila mimo gondole Krvavec. Navdušil ju je predvsem povsem nov asfalt skozi gozd, ki je bil po Zvezdanovih besedah še skoraj topel. Po širokih nasmehih sodeč je bila skupna vožnja zadetek v polno. Morda bo moral zdaj paziti le še na to, da mu Ana ne uide na kakšnem klancu.