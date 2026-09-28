Martičeva razkrila, zakaj skupaj kolesarita: »Pametnejši popusti« (Suzy)

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Iz Šenčurja sta se čez Možjanco povzpela do Štefanje Gore, nato pa se spustila mimo gondole Krvavec. Navdušil ju je predvsem povsem nov asfalt skozi gozd, ki je bil po Zvezdanovih besedah še skoraj topel. Po širokih nasmehih sodeč je bila skupna vožnja zadetek v polno. Morda bo moral zdaj paziti le še na to, da mu Ana ne uide na kakšnem klancu.
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