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Martin Štibernik: Moral sem se ustaviti, saj sem škodoval sebi in drugim (Suzy)

Na pogovor pride naravnost iz studia. Snemal je z Zablujeno generacijo, hkrati ustvarja novi album Maje Keuc in nov material za svoj bend ROMACHILD.
Martin je eden naših najbolj iskanih glasbenih producentov, nekdanji član Slapov in član benda ROMACHILD.
Martin je eden naših najbolj iskanih glasbenih producentov, nekdanji član Slapov in član benda ROMACHILD.
Robert Rebolj, Foto: Matej Družnik, Aleš Bravničar, E. F. F.
 21. 7. 2026 | 10:25
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To bi bil lahko klasičen pogovor z enim najdejavnejših slovenskih producentov – o tem, kdo snema, kaj prihaja, kako nastaja plošča in kaj danes sploh pomeni dober zvok. A zelo hitro postane jasno, da je v njegovem življenju zadnja leta odprta še ena, pomembnejša fronta. Življenje se mu zdi dragocenejše kot nekoč, zato skrbno izbira, komu bo namenil čas, katere zgodbe bo spustil k sebi in predvsem, koliko hrupa še potrebuje okoli sebe. Dolgo je stal v ozadju, pomagal drugim iskati njihov glas in produciral njihovo glasbo. Zdaj se tudi s svojo skupino vse bolj uči stati pred ljudmi, kot je sam. ...
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Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
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