Martin Štibernik: Moral sem se ustaviti, saj sem škodoval sebi in drugim (Suzy)

Na pogovor pride naravnost iz studia. Snemal je z Zablujeno generacijo, hkrati ustvarja novi album Maje Keuc in nov material za svoj bend ROMACHILD.
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Martin je eden naših najbolj iskanih glasbenih producentov, nekdanji član Slapov in član benda ROMACHILD.
To bi bil lahko klasičen pogovor z enim najdejavnejših slovenskih producentov – o tem, kdo snema, kaj prihaja, kako nastaja plošča in kaj danes sploh pomeni dober zvok. A zelo hitro postane jasno, da je v njegovem življenju zadnja leta odprta še ena, pomembnejša fronta. Življenje se mu zdi dragocenejše kot nekoč, zato skrbno izbira, komu bo namenil čas, katere zgodbe bo spustil k sebi in predvsem, koliko hrupa še potrebuje okoli sebe. Dolgo je stal v ozadju, pomagal drugim iskati njihov glas in produciral njihovo glasbo. Zdaj se tudi s svojo skupino vse bolj uči stati pred ljudmi, kot je sam. ...