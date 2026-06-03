Martina Ipša in John Denhof: iz šale se je rodil … viski! (Suzy)

V ljubljanski destilarni Broken Bones Distillery, ki jo vodijo Boštjan Marušič, Borut Osojnik in Polona Preskar, se je odvil dogodek, ki je združil viski in zgodbo, rojeno iz čiste šale. Pred skrbno izbrano družbo povabljenih so predstavili omejeno izdajo Funny Bones Whisky, ki sta jo skupaj z ekipo Broken Bones ustvarila komičarka Martina Ipša in bankir John Denhof. Gostje so okušali novo pijačo, posebno pozornost sta pritegnila glavna protagonista, ki sta steklenice tudi podpisovala.

Televizijec Peter Poles je o okusu razpravljal z Jasno Kuljaj, ki stavi na cviček.

Med dogodkom so prodali približno četrtino celotne serije, ki šteje le 250 ročno oštevilčenih steklenic. Ideja za avtorsko pijačo se je rodila povsem spontano. Martina in John, oba velika ljubitelja viskija, sta nekoč v pogovoru navrgla, da bi bilo zanimivo imeti svoj viski. Komičarka je kolega, ki je bil v tistem času predsednik uprave slovenske OTP banke, prepričala tudi v stand up nastope. Lahkotna misel se je sčasoma razvila v konkreten projekt, ki je zdaj dobil še svojo prvo javno predstavitev.