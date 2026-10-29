Maruša Mišmaš Zrimšek ima razlog za nasmeh: poglejte, kako žari! (Suzy)

Tekačica z olimpijskim pedigrejem je sonce na atletski stezi, kar se odraža tudi na družbenih omrežjih, kjer dobimo odličen vpogled v življenje vrhunske športnice z vsemi vzponi in padci vred. Javnost opozarja na lepoto in grenkobo zahtevne discipline, s katero je obkrožila svet in osvojila naša srca. Operacija jo je prikovala na bolniško posteljo, a sporoča, da se bo kmalu vrnila. Še močnejša in ob glasni podpori moža in sinčka.
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S soprogom Matejem sta odlično uigran tandem, kar dokazujeta tudi z usklajeno opravo, primerno za Oktoberfest.
V materinski vlogi neizmerno uživa.
Ne nosečnost ne mraz nista razlog za počitek.
Drži se načela, da je z nasmehom vse lepše.
Leta 2012 se je pridružila instagramovi druščini.
Umetnost jo bogati in pomirja.
Pravi, da si boljšega moža ne bi mogla želeti.
Uvrstitev v olimpijski finale v tako zahtevni disciplini je izjemen dosežek.
V starinski opravi iz domačega Kamnika se je odlično počutila.
Bila je prva, ki si je naziv atletinje leta delila s Tino Šutej.