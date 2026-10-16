Maruša Mišmaš Zrimšek: Zdaj je čas za okrevanje (Suzy)

Atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek je v zadnjih dveh letih doživela kar nekaj prelomnic. Po tem, ko je lani spomladi prvič postala mamica sinčka Marcela in se uspešno vrnila na tekmovališča, jo zdaj čaka nov izziv. Zaradi dolgotrajnih težav je morala ena najboljših slovenskih atletinj na operacijo tetive zadnje stegenske mišice. Državna rekorderka v teku na 3000 metrov z zaprekami je bolečine prenašala kar šest let. Posegu se je želela na vsak način izogniti, vendar ji niso pomagale niti terapije niti daljši tekmovalni premor med nosečnostjo.

Kirurg je med operacijo odkril luknjo v tetivi in jo zašil, zdaj jo čaka šest tednov mirovanja in rehabilitacije. Še pred nekaj meseci so bile njene misli povsem drugje. Po rojstvu Marcela je uživala v materinstvu in se postopoma vračala k treningom. V intervjujih je razkrila, da je njen sin zelo miren dojenček, kar ji je olajšalo usklajevanje družinskega življenja s športnimi ambicijami. Že dva meseca po porodu je znova obula tekaške copate, začela nabirati kilometre in kmalu dokazala, da še vedno sodi v vrh evropske atletike. Na evropskem prvenstvu v Birminghamu je v teku na 10.000 metrov osvojila sedmo mesto ter pokazala, da materinstvo ni zmanjšalo njenih visokih športnih ciljev. Želimo ji čimprejšnje okrevanje.